Россиянам все чаще отказывают в кредитах

Доля ссуд, которая была одобрена за прошлый год, оказалась минимальной.

Все чаще банки стали отказывать россиянам в выдаче новых кредитов. Как пишет РБК со ссылкой на НБКИ, доля ссуд, которая была одобрена за прошлый год, оказалась минимальной. Если говорить более подробно, то речь идет только о 36,9% от общего числа поданных заявок (в 2018 году был 41%). Как отмечается, учитывались все виды кредитов.

Вместе с этим предновогодний период, который, как правило знаменуется ростом рынка, отметился самым существенным спадом. Как оказалось, в декабре доля выданных кредитов сократилась до показателя в 32,2%.