По делу о крушении украинского Boeing арестованы подозреваемые

Арестовано два человека. О других подробностях не сообщается.

В Иране арестовали подозреваемых в крушении украинского Боинга, унесшего жизни 176 человек, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Как уточняется, информация об этом поступила от представителя судебной системы Голамхоссейна Эсмаили. Собеседник уточнил, что речь идет об аресте двух человек. О других подробностях пока не сообщается.

Напомним, что трагедия произошла 8 января, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Киеве. Позднее военные Ирана признали, что лайнер сбили они по ошибке системой ПВО.