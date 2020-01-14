Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию в Берлине по ситуации в Ливии
Глава РФ также сообщил канцлеру о межливийской встрече в Москве, по итогам которой практически все стороны конфликта подписали соглашение о перемирии.
Российский лидер Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции в Берлине, главной темой которой станет ливийское урегулирование. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от кремлевской пресс-службы.
Путин также сообщил канцлеру о межливийской встрече в Москве, по итогам которой практически все стороны конфликта подписали соглашение о перемирии. Кроме главы Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, который решил взять время до утра вторника. От него также ожидают подписания документа.
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