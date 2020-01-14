В России повышается стоимость сигарет

Одной из причин роста цен стало прошлогоднее увеличение НДС до 20%.

Табачные компании, работающие в России, увеличили максимум на розничные цены в период с октября 2019 года по январь 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий реестр ФНС.

Комментируя ситуацию, директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что цены в один момент не могут меняться. Только несколько месяцев проходит «с момента подачи производителем декларации о новых ценах на продукцию до появления её в продаже».

Говоря о причинах, которые привели к росту цен, представитель рынка отметила прошлогодний рост НДС до 20% и переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.