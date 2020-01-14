В Челябинске выпал зеленый снег

Снег мог получить необычный цвет из-за пыли гранитного карьера.

В Челябинске местные жители обнаружили зеленый снег в город со стороны Екатеринбурга, пишет Лента.ру. Комментируя необычное явление, начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков отметил, что снег мог получить необычный цвет из-за пыли гранитного карьера. При этом эколог заметил, что это явление не представляет опасности для здоровья людей. Вместе с этим, как заявил эксперт, «распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия». И, если будут выявлены нарушения, компания будет наказана.