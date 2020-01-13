Используя свет, чтобы учиться

Экологический свет запускает производство белков памяти.

Сохранение долговременных воспоминаний требует освещения в окружающей среде, согласно новому исследованию ученых, которые в своей работе использовали плодовых мух.

Воспоминания начинаются во временной форме, которая преобразуется в долговременные воспоминания по мере изменения экспрессии белка и контуров мозга. Но долговременные воспоминания требуют активного поддержания, чтобы пережить изменяющийся молекулярный ландшафт мозга. Предыдущие исследования показывают, что воздействие различных цветов света изменяет функцию памяти у людей и животных, но роль естественных условий освещения в поддержании памяти остается неизвестной.

Специалисты Общества нейробиологии, которое является крупнейшей в мире организацией ученых и врачей, занимающихся изучением мозга и нервной системы, изучили этот вопрос, проверив способность плодовых мух мужского пола узнать, что их предложение не принимается женщинами из-за их ухаживания за невосприимчивыми женщинами. После периода обучения плодовые мушки мужского пола подвергались воздействию постоянной темноты, постоянного света или 12-часового цикла свет / темнота. Мухи, испытывающие цикл свет / темнота, распознавали готовых самок в течение пяти дней, тогда как мухи в постоянной темноте не могли поддерживать память. Исследователи обнаружили, что воздействие окружающей среды активирует светочувствительные нейроны, вызывая выработку белков для поддержания памяти.

Темнота в течение периода обучения не влияла на формирование памяти, указывая на то, что свет необходим для поддержания, но не создания долговременных воспоминаний, пишет EurekAlert.