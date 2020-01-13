Полмиллиона человек подвергаются риску извержения вулкана на Филиппинах

Власти на Филиппинах призвали почти полмиллиона человек покинуть свои дома после того, как в провинции Батангас в воскресенье начал резко извергаться вулкан Тааль.

Тааль расположен на острове в большом озере примерно в 70 километрах к югу от Манилы, столицы страны. Около 6 000 человек живут на острове и доставлены в эвакуационные центры, а также еще 10 000 человек, которые живут поблизости.

12 января в этом районе были зарегистрированы подземные толчки и грохот, когда из вулкана поднялся большой столб пепла. Лава начала течь этим утром в сопровождении грома и молнии.

Не было никаких непосредственных сообщений о травмах или повреждениях, но пепел от вулкана вынудил международный аэропорт Манилы приостановить полеты. Власти сегодня потребовали эвакуировать всех в 17 километрах от вулкана, а это области с 450 000 жителей.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что взрывное извержение возможно в течение нескольких часов или дней, и что падающие обломки в озере могут вызвать цунами.

Тааль является вторым наиболее активным вулканом страны, и за последние 500 лет было зарегистрировано 30 извержений, пишет NewScience.