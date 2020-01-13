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Украинская делегация решила возобновить работу в ПАСЕ

13.01.2020 20:55
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Украинская делегация решила возобновить работу в ПАСЕ

Алексей Гончаренко сообщил, что постановление о возобновлении участия украинской делегации в работе ПАСЕ будет принято в ближайшие дни

Парламент Украины собирается принять постановление о восстановлении работы украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, соответствующий документ будет принят в течение текущей недели. Об этом 13 января в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", член делегации Алексей Гончаренко.

Летом 2019 года украинская сторона отказалась от участия в сессии после того, как ПАСЕ полном объеме возобновила полномочия российской делегации, пишет РИА Новости.

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