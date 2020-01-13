Партия Порошенко требует найти вину России в крушении Boeing в Иране

Ирина Геращенко призвала власти Киева начать расследование возможной причастности России к крушению Boeing 737-800 в Тегеране

Сопредседатель партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на крушение украинского самолета в Тегеране ненадлежащим образом. По ее словам, киевские власти обязаны начать расследование возможной причастности РФ к этому инциденту. По мнению Геращенко, украинская сторона должна потребовать проведения Совбеза ООН для обсуждения роли России в поставках ракет Тегерану.

8 января украинский пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли, пишет РИА Новости.