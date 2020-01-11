Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана подтвердил информацию о том, что украинский пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой системы ПВО.

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