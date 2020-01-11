Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
11.01.2020 13:19
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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана подтвердил информацию о том, что украинский пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой системы ПВО.
- Власти Ирана официально признали тот факт, что потерпевший крушение 8 января под Тегераном украинский пассажирский лайнер был случайно сбит ракетой системы ПВО страны. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семья погибших и заявил, что им будет выплачена компенсация, а власти страны продолжат расследование "великой трагедии и непростительной ошибки".
- В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана пояснили, что трагедия произошла из-за того, что украинский пассажирский лайнер находясь в непосредственной близости от важного военного объекта Ирана совершил разворот и был принят за военную угрозу. Представитель Штаба уточнил, что к ошибке привел человеческий фактор на фоне повышенной боевой готовности в связи с обострением отношений с США и возможным ответом Штатов на удары по базам США в Ираке, пишет РИА Новости.
- Напомним, что украинский пассажирский лайнер компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 176 человек, 8 января потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся на борту граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции погибли.
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