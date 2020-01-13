Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России лекарств для детей

Дмитрий Медведев заявил, что речь идет о восьми незарегистрированных в России лекарственных препаратах

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Он уточнил, что речь идет о восьми препаратах, включая "Фризиум" для лечения эпилепсии.

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает правительству страны закупать незарегистрированные в России лекарственные препараты для оказания медицинской помощи определенной категории россиян. Соответствующий документ вступит в силу с 1 марта 2020 года, пишет РИА Новости.