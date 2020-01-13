Российских врачей освободят от ответственности за утрату лекарств

Владимир Путин поручил правительству освободить российских врачей от уголовной ответственности за неумышленную утерю препаратов, содержащих наркотические вещества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству освободить российских врачей от уголовной ответственности в случае, если лекарственные препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, утерян не для выведения в нелегальный оборот. Отмечается, что для освобождения от ответственности потерю лекарства должна зафиксировать специальная комиссия. В тексте поручения сказано, что о принятых мерах правительство должно доложить главе государства до 15 апреля 2020 года.

Летом прошлого года во время прямой линии с Путиным учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер напомнила президенту о проблеме, связанной с несением уголовной ответственности врачей за утрату даже одной ампулы препарата, содержащего наркотические или психотропные вещества, пишет РБК.