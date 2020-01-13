Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Межливийские переговоры длились более шести часов

Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.

Отмечается, что встреча противоборствующих сторон Ливии, при участии глав МИД и министров обороны России и Турции, длилась более шести часов. Во время переговоров стороны обсуждали подписание соглашения о перемирии между главой правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, однако соответствующий документ не был подписан, пишет РИА Новости.