Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Глава Верховного суда Ирана не уточнил, в какую именно инстанцию намерен обратиться Тегеран

Тегеран собирается подать в суд на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

Он добавил, что Тегеран не оставит в покое главу Белого дома, так как он должен "предстать перед международным трибуналом". По словам Раиси, сейчас этим делом занимается МИД Ирана и иранский Совет по правам человека. При этом он не стал уточнять, в какую именно инстанцию планируют обратиться власти Ирана, пишет РИА Новости.