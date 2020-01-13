В НАТО рассказали о мерах по защите от российских ракет

Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО планирует укреплять ПВО и ПРО в ответ на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетами 9М729

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в текущем году будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону в ответ на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетами 9М729. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс в качестве соразмерного ответа РФ намеревается работать над системами ПВО и ПРО, а также над укреплением боевой готовности НАТО и обычным вооружением. Генсек отметил, что члены альянса уже согласовали соответствующие меры. Кроме того он подчеркнул, что размещение ракет 9М729 нарушает условия ДРСМД, пишет РИА Новости.