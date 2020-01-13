Медики рассказали, как выявить рак поджелудочной железы

Врач рассказала, что симптомами рака поджелудочной железы являются боль в спине, а также потемнение кожи и глазных яблок

Глава онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль сообщила, что рак поджелудочной железы трудно поддается лечению, так как в большинстве случаев это заболевание диагностируется на поздней стадии. Она пояснила, что зачастую первый симптом данного вида рака путают с болью в спине из-за отсутствия явных признаков. По словам Алгюль, потемнение кожи и глазных яблок также может свидетельствовать об онкологии.

Врач добавила, что избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкогольных напитков повышают риск развития рака поджелудочной железы, диабета и панкреатита, пишет РИА Новости.