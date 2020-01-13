В России два сотовых оператора повысят тарифы на мобильную связь

Сотовые операторы рассказали, что причиной повышения тарифов является рост потребления услуг абонентами, а также реализация новых требований законодательства

На этой неделе два российских сотовых оператора повысят стоимость архивных тарифов. Уточняется, что с 13 января начнут действовать изменения для абонентов "Мегафона", а с 16 января - для "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"). Соответствующие уведомления сотовые операторы разослали абонентам в конце 2019 года.

Другие операторы о повышении тарифов не сообщали.

В "Мегафоне" рассказали, что введение подобных мер связано с ростом потребления услуг абонентами. Также оператор подчеркнул, что такие изменения затронут только небольшое число пользователей.

В свою очередь в пресс-службе "Вымпелкома" сообщили, что вынуждены повысить цены на тарифы из-за увеличения расходов на развитие инфраструктуры, а также на реализацию новых требований законодательства (антитеррористические законы и закон об устойчивом рунете), пишет РИА Новости.