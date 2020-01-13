Социологи рассказали об ожиданиях россиян от 2020 года

В текущем году россияне ожидают коррупционных скандалов и отставок в правительстве

В 2020 году российские граждане ожидают громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве (66%). Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Кроме того жители страны стали меньше верить, что в России случится экономический кризис (49%), а также произойдет вооруженный конфликт с соседними странами (23%) или с США и НАТО (14%). Помимо этого россияне полагают, что массовые акции протестов в РФ продолжатся (45%).

Большая часть граждан России (63%) считает, что текущий год пройдет лучше предыдущего. Несмотря на это, респонденты ожидают, что 2020 год будет не простым для российской экономики (57%) и политики (55%), пишет Ведомости.