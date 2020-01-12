Крупные российские банки отказываются от кредитов в магазинах

Почти все кредитные организации, входящие в ТОР-30, отказались оформлять кредиты в магазинах.

Согласно данным исследования «БКС Премьер», практически все крупные кредитные организации России перестали оформлять кредиты в магазинах. Из крупнейших банков, входящих в ТОР-30, данную услугу предоставляют только Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. Остальные кредитные организации отказались от оформления потребительских кредитов на покупки в магазине и перешли на выдачу кредитных карт.

Тем не менее, в Банке России считают, что выдача кредитов в магазинах более рациональна и наименее рискована. Согласно статистическим данным, просрочки по потребительским кредитам, оформленным непосредственно в магазине, составляют 4,2%, тогда как доля просрочек по кредитным картам составила 9,4%. Данные представлены за первые девять месяцев прошлого года, пишет газета Известия.