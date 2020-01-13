«Роскосмос» выделит восемь миллиардов на корабль нового поколения «Орел»

Как сообщается на сайте госзакупок, он будет использоваться для полетов на МКС и к Луне.

В следующем году «Роскосмос» направит порядка восьми миллиардов рублей на реализацию проекта по производству серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел», который будет использоваться для полетов на МКС и к Луне. Как информирует РИА Новости, информация об этом была размещена на сайте госзакупок.

Как сообщается, производить корабль будет ракетно-космическая корпорация «Энергия». В планах – строительство в ближайшие несколько лет двух кораблей, один из которых будет выполнять испытательные функции, второй станет полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и дальнейшей эксплуатации.