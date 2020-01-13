В МИД Австрии заявили, что санкции США против Nord Stream 2 – это неприемлемо

Проект способствует диверсификации энергоснабжения Европы, и при этом никаким образом не ущемляет украинские интересы.

Гава австрийского МИДа Александер Шалленберг в разговоре с Die Presse подверг критике санкции США против «Северного потока - 2». Как передает РИА Новости, по его словам, такие меры со стороны американцев неприемлемы.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», - подчеркнул министр.

Добавив, что СП2 способствует диверсификации энергоснабжения Европы, и при этом никаким образом не ущемляет украинские интересы. Шалленберг также напомнил, что критика США против проекта газопровода основана на экономических соображениях.