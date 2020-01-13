Скончался режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

Лауреат государственной премии СССР и заслуженный деятель искусств РФ ушел из жизни в США два дня назад.

Ушел из жизни восьмидесятилетний советский режиссер Константин Бромберг, который является постановщиком легендарных фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника». Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от его коллеги Михаила Идова, разместившем сообщение с печальной вестью на в Facebook. Он рассказал, что это произошло в США: режиссер ушел из жизни в Детройте два дня назад. Лауреат государственной премии СССР и заслуженный деятель искусств РФ Константин Бромберг также снял несколько серий знаменитого киножурнала «Ералаш».