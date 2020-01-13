Климкин заявил, что Украина – это сырьевой придаток

Политик убежден: Украина должна становиться поставщиком продуктов питания, но не сырья, как это сейчас происходит.

Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин назвал страну сырьевым придатком. Как передает Газета.ру, об этом он заявил в своем микроблоге Twitter. Таким образом он высказался об отчете Еврокомиссии, в котором речь идет о торговле агропродукцией. Согласно документу, Украина заняла третье место из числа крупнейших экспортеров в Евросоюз с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

«Все так радуются… Но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», - считает Климкин.

Политик убежден: Украина должна становиться поставщиком продуктов питания, но не сырья, как это сейчас происходит.