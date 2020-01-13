Бывший президент Польши призывает Варшаву признать правду об Освенциме

Концлагерь освободили именно русские – этот факт является исторической правдой, и ее не изменить.

Экс-глава Польши Лех Валенса убежден, что Варшава должна сделать приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на 75-летнюю годовщину освобождения Освенцима, пишет Газета.ру со ссылкой на Onet.

«Если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — заявил он.

По словам бывшего главы страны, Путину надо было бы произнести слова о том, что концлагерь освободили именно русские. Валенса подчеркивает: этот факт является исторической правдой, и ее не изменить.