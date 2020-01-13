В Москву прибыл глава ЛНА Халифа Хафтар

В минувшую субботу главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обратились с призывом к сторонам незамедлительно сесть за стол переговоров.

В российскую столицу с рабочим визитом прибыл глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар – об этом РИА Новости проинформировал свой источник. По его словам, в Москве может состояться встреча премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, приезд которого в Россию также ожидается в понедельник. О других подробностях пока не сообщается, но, вероятно, речь идет об урегулировании конфликта.

Напомним, что в минувшую субботу лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обратились с призывом к сторонам незамедлительно сесть за стол переговоров.