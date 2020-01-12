Необычные растения: Опунция Биджелоу

На пустынных территориях Невады, Калифорнии, Аризоны и в северо-западной части Мексики произрастает дивное древовидное растение или многолетний кустарник высотой от 1,5 до 2,8 метров. Его название – Опунция Биджелоу.

Серебристо-белая окраска, небольшая высота и густо растущие иголки придают растению из семейства Кактусовые фантастический вид. Если смотреть на кустарник издалека, то создается впечатление, что он не живой, а игрушечный.

Сухие скалистые склоны с хорошим освещением – основное место произрастания опунции.

Колючки растения размещены очень плотно и имеют длину в 2,5 см. Густой колючий покров кустарника служит превосходной защитой от прямых лучей солнца, заоблачных температур и любопытных животных.

Боковые стволы представителя Кактусовых включают множество сегментов, сохраняющих в себе влагу и способствующих процессу фотосинтеза. Небольшие части растения легко отсоединяются от основного ствола и цепляются за шерсть проходящего рядом животного. Подобным образом пустынное растение распространяется.

Cylindropuntia bigelovii. Фото: wikipedia

Цветет необыкновенный представитель флоры с февраля по май. Цветки обладают зеленовато-желтой окраской с бледно-лиловыми вкраплениями.

Цветы Cylindropuntia bigelovii. Фото: wikipedia

Желтоватые плоды опунции имеют яйцевидную форму.

Примечательно, что на колючем растении устраивает гнезда такая мелкая птица, как кактусовый крапивник.

Кроме того, подле опунции поселяются хомяки. Подобное жилище служит им надежной защитой от хищников.

А местные жители научились использовать Опунцию Биджелоу. Они делают из нее живые изгороди или применяют в качестве корма для животных.