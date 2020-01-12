Житель Калифорнии заметил странный объект, зависший над строительной площадкой

Дуглас Бенефилд, работающий ночным сторожем на стройке в одном из калифорнийских городов, стал свидетелем обнаружения НЛО, взлетающего со строительной площадки.

48-летний охранник, был на смене, когда заметил странное движение на мониторе, запечатлённое камерой видеонаблюдения. Мужчина воспроизвел видео и не поверил своим глазам. На кадрах он увидел довольно яркий объект, взлетающий со строительной площадки. На некоторое время НЛО завис в воздухе, а затем удалился на огромной скорости.

«Я вдруг почувствовал нечто странное, то, чего не мог объяснить. Потом краем глаза я увидел что-то на мониторе и решил просмотреть запись с камер видеонаблюдения», – рассказал Бенефилд

По словам охранника, первым о произошедшем узнал его старший сын и лишь по прошествии некоторого времени он решил поведать об этом общественности.

Как отмечают некоторые уфологи, подобные НЛО можно рассматривать как машины времени, которыми управляют люди из будущего, пишет www.105.net.

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