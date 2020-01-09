Ученые приблизились к разгадке происхождения аномалии, покоящейся в глубинах Балтийского моря

Странный объект на дне Балтийского моря длинной около 70 метров впервые был обнаружен в 2011 году, загадочную аномалию нашли шведские исследователи из команды Ocean X.

По мнению Стефана Хогерборна, одного из членов исследовательской группы, их находка не является естественной структурой, так как при приближении к объекту у всей команды начались проблемы с работой электрооборудования. И только после того, как они отдалились от своей «находки» более чем на 200 метров, вся техника снова начала нормально функционировать.

Мнения экспертов об обнаруженном объекте округлой формы разделились: одни считают, что он является частью неопознанного летающего объекта, потерпевшего крушение и упавшего в Балтийское море, приверженцам теории заговора объект очень сильно напоминает «Тысячелетний сокол» — вымышленный космический корабль из «Звездных войн».

Некоторым научным исследователям и вовсе кажется, что члены команды Ocean X нашли обломки города, затонувшего много лет назад.

Ряд экспертов полагает, что подобная структура может быть остатками древнего извержения подводного вулкана.

Однако не так давно группа дайверов собрала несколько образцов выявленной «конструкции» и передала ученым, которые после проведения множества исследований выяснили, что таинственный объект, заинтриговавший мировую общественность – всего лишь небольшая часть ледниковых отложений.

Как рассказали ученые, при формировании рельефа дна Балтийского моря большую роль сыграли движущиеся ледники. Исходя из результатов исследования, проведенного специалистами Стокгольмского университета, аномалия, найденная в Балтийском море является «наследством», которое осталось нам после ледникового периода.

И все же выводы ученых не убедили морских исследователей из Ocean X, которые по-прежнему утверждают, что на дне Балтийского моря покоится не естественная структура.

Возможно, в скором времени ученым удастся окончательно разгадать природу неопознанного объекта, обнаруженного в Балтийском море.