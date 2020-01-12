Президент Абхазии ушел в отставку

После прошедших в стране митингов президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.

По словам вице-президента Абхазии Аслана Барцица, президент страны Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Подписанный Хаджимбой документ вступил в силу. Барцица объяснил действия бывшего президента страны заботой о стабильности и необходимостью не допустить кровопролития, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Верховный суд Абхазии, во время повторного рассмотрения вопроса о законности президентских выборов в стране, признал итоги выборов главы государства недействительными. Повторное заседание Суда состоялось после того, как лидеры оппозиции вывели на митинг людей, протестуя против признания законности выборов во время первого рассмотрения данного вопроса Верховным судом Абхазии.