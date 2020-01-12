В Абхазию прибыл помощник президента России

Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухуми.

Для урегулирования конфликтной ситуации в Абхазии, в страну прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Он присоединится к российской делегации, которую возглавляет заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. По словам представителя Совета безопасности Абхазии, российская делегация пользуется уважением в стране, при ее участии уже состоялись первые переговоры между действующим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и лидерами оппозиции. Представитель подчеркнул, что работа российских дипломатов в стране "внушает оптимизм", пишет ТАСС.