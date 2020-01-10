Верховный суд Абхазии признал незаконными итоги выборов президента

В Абхазии будут проведены новые выборы главы государства.

Верховный суд Абхазии, собравшись новым составом и повторно рассмотрев иск о законности итогов выборов президента страны в 2019 году, признал итоги выборов главы государства незаконными. Это произошло после митингов, устроенных оппозицией, недовольной первоначальным решением Верховного суда, который признал законность прошедших президентских выборов. Теперь, согласно новому решению Верховного суда Абхазии, в стране будут проведены новые выборы лидера государства, пишет газета Известия.