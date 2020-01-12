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Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили Ливию

12.01.2020 20:32
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Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили Ливию

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

Во время телефонных переговоров президент России Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном международную повестку. Одной из тем, которых коснулись президенты стал ливийский конфликт. Главы государств подтвердили свою поддержку мерам, направленным на прекращение огня в Ливии, а также на оказание политико-дипломатической помощи, которая будет способствовать урегулированию конфликта. Также лидеры выразили свое одобрение и поддержку планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии, пообещав оказать всевозможное содействие ее успешному проведению, пишет ТАСС.

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