Семь стран лишены голоса в ООН

Генеральная ассамблея ООН вынесла решение о лишении семи стран права голосовать во время заседаний.

На официальном сайте организации появилась информация о том, что Генеральная ассамблея ООН вынесла решение о лишении семи стран, являющихся членами ООН, права голосовать во время заседаний. В список попали такие страны, как Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика. Генассамблея объяснила свое решение тем, что данные страны не платят необходимые взносы в бюджет организации. Их задолженность превысила ту сумму, которые страны должны были выплатить за два года, пишет РИА Новости.