Пентагон заявил о конкуренции со стороны России

В Пентагоне опасаются конкуренции со стороны российской армии.

Существует реальная угроза того, что вооруженные силы США отстанут в своем развитии от России и Китая. Об этом заявил генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен. По его словам, США должны пристально следить за тем, как развивают свои вооруженные силы Россия и Китай, и поддерживать, по крайней мере, такой же темп развития. Хайтен подчеркнул, что хотя армия США в настоящее время превосходит армии России и Китая по всем параметрам, в будущем это преимущество может быть нивелировано, если "потенциальный противник" будет развиваться более быстрыми темпами, пишет РИА Новости.