Россия сможет достроить "Северный поток - 2"
12.01.2020 15:30
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Россия может своими силами завершить строительство "Северного потока - 2".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал ситуацию со строительством газопровода "Северный поток - 2". По его словам, у России есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, завершить работы по строительству трубопровода. Миллер отметил, что к этому нет никаких технологических препятствий, но завершение строительства потребует больше времени, пишет РИА Новости.
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