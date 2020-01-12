Россия сможет достроить "Северный поток - 2"

Россия может своими силами завершить строительство "Северного потока - 2".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал ситуацию со строительством газопровода "Северный поток - 2". По его словам, у России есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи, завершить работы по строительству трубопровода. Миллер отметил, что к этому нет никаких технологических препятствий, но завершение строительства потребует больше времени, пишет РИА Новости.