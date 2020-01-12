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Банк России представил новую схему пенсионных выплат

12.01.2020 15:09
Комментарии: 1
Банк России представил новую схему пенсионных выплат

Пенсионеры смогут забрать всю сумму накоплений или получать ежемесячные выплаты.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал о новой схеме пенсионных выплат. Так, согласно гарантированному пенсионному плану пенсионеру будет предоставлена возможность выбора: забрать всю сумму накоплений единовременно, для чего нужно будет заплатить НДФЛ в размере 13% от полученной суммы, или получать ежемесячные выплаты согласно индивидуальному пенсионному плану. По словам Швецова, в настоящее время индивидуальный пенсионный план существует в единственном варианте, но позже, пенсионные фонды смогут предлагать пенсионерам разные системы выплат, пишет Российская газета.

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16:48 0 0
Татьяна Николаевна Лукина:

Как то подробнее об этом можно!?

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