Банк России представил новую схему пенсионных выплат

Пенсионеры смогут забрать всю сумму накоплений или получать ежемесячные выплаты.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал о новой схеме пенсионных выплат. Так, согласно гарантированному пенсионному плану пенсионеру будет предоставлена возможность выбора: забрать всю сумму накоплений единовременно, для чего нужно будет заплатить НДФЛ в размере 13% от полученной суммы, или получать ежемесячные выплаты согласно индивидуальному пенсионному плану. По словам Швецова, в настоящее время индивидуальный пенсионный план существует в единственном варианте, но позже, пенсионные фонды смогут предлагать пенсионерам разные системы выплат, пишет Российская газета.