В России вырастет цена на черный хлеб

Эксперты сообщают, что в России может увеличиться стоимость черного хлеба.

В России может произойти подорожание черного хлеба. По словам экспертов, увеличение розничной цены ржаного хлеба возможно, в связи со сбором плохого урожая ржи в прошлом году, а также низкими запасами ржи, сделанными в предыдущие годы. Эксперты подчеркивают, что стоимость ржи у производителей уже серьезно увеличилась, что приведет к подорожанию ржаной муки, а вместе с ней и хлебобулочных изделий из нее, пишет РИА Новости.