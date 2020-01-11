В школьных аттестатах появятся новые отметки

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новшествах, которые будут введены в аттестаты российских школьников.

Так, одним из нововведений станет возможность проставлять в школьный аттестат "зачет" или "незачет" по некоторым предметам. По словам Васильевой, такие дисциплины, как, например, "Музыка" или "Изобразительное искусство" вполне могут быть прописаны в аттестате с отметкой "зачтено", ведь не у каждого ребенка есть способности к рисованию или музыкальный слух, а "портить" аттестат тройкой по подобным предметам неверно, пишет Российская газета.