В Москве завершились переговоры Путина и Меркель
11.01.2020 22:12
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Владимир Путин и Ангела Меркель дали совместную пресс-конференцию после окончания переговоров в Кремле.
- Канцлер Германии Ангела Меркель призвала окончить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом канцлер заявила на совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции в Кремле, которую политики дали после окончания переговоров. При этом Меркель подчеркнула, что Германия не поддерживает санкции, введенные США в отношении всех участников строительства газопровода.
- В ответ на это заявление, Владимир Путин выразил уверенность, что газопровод будет достроен и начнет работу в текущем году. Причем Россия собирается достраивать трубопровод собственными силами.
- Помимо ситуации с "Северным потоком - 2" во время встречи лидеры обсудили ситуацию с Ираном и Сирией, ливийский конфликт, украинский кризис, а также тревожную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в ближневосточном регионе, пишет ТАСС.
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