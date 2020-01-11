В Москве завершились переговоры Путина и Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель дали совместную пресс-конференцию после окончания переговоров в Кремле.

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