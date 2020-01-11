В Москве проходят переговоры Путина и Меркель
11.01.2020 17:15
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры.
В Кремле проходит встреча глав России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Перед началом переговоров российский президент поблагодарил канцлера Германии за визит и сообщил, что во время встречи они планируют обсудить наиболее острые вопросы международной повестки, пишет РИА Новости.
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