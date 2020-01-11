Россия должна понести наказание за сбитый украинский лайнер в Иране

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый украинский самолет в Иране.

Россия должна быть наказана также, как и Иран за сбитый под Тегераном украинский пассажирский самолет, на борту которого погибли 176 человек. Так считает бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Он рекомендует, Украине немедленно обратиться в Совет безопасности ООН и созвать экстренное заседание для того, чтобы привлечь к ответственности Иран и Россию, которая, скорее всего, помогала иранским военным готовить ракетную атаку, пишет газета Известия.