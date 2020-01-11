Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одной из лучших рождественских ярмарок Европы
11.01.2020 17:56
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Российский фестиваль "Путешествие в Рождество" вошел в европейский ТОР-10 самых "волшебных" ярмарок этой зимы.
- Иностранные издания Deutsche Welle и Vogue Australia включили российский фестиваль "Путешествие в Рождество", который традиционно проходит в Москве во время новогодних каникул, в ежегодные списки самых красивых и "волшебных" ярмарок зимы.
- Так, немецкая Deutsche Welle включила московский фестиваль в ежегодный ТОР-10 красивейших рождественских ярмарок Европы. По мнению специалистов издания первое место в Европе занимает ярмарка Берлина, за ней следуют фестивали Вены, Гетеборга, Страсбурга, Лондона, Эдинбурга, Загреба, Праги, Маастрихта и Москвы.
- Австралийское издание Vogue Australia поставило "Путешествие в Рождество" на третье место своего рейтинга рождественских фестивалей, в который вместе с московской ярмаркой вошли еще 18 мероприятий, пишет ТАСС.
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