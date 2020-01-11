Фестиваль "Путешествие в Рождество" стал одной из лучших рождественских ярмарок Европы

Российский фестиваль "Путешествие в Рождество" вошел в европейский ТОР-10 самых "волшебных" ярмарок этой зимы.

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