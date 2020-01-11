Правительство назвало главную проблему российской космонавтики

Рентабельность космической отрасли России является ее "ахиллесовой пятой".

Вице-премьер Юрий Борисов назвал главную проблему российской космонавтики. Это, по его словам, отсутствие рентабельности. Борисов обратился к руководству российской госкорпорации «Роскосмос» с требованием обеспечить такой уровень серийного производства ракетной техники, который будет способствовать оздоровлению отрасли и обеспечит ее рентабельность, пишет РБК. Борисов заявил, что это основная задача «Роскосмоса», а ее реализация, для которой у корпорации имеются все возможности, позволит всей стране гордиться достижениями российской космонавтики.