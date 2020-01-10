Президент недоволен проработкой вопроса водоснабжения Крыма

Президент России Владимир Путин обратил внимание на недостаточность того внимания, которое крымские чиновники уделяют вопросу водоснабжения полуострова.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава России Владимир Путин отметил недостаток внимания, уделяемого вопросам водоснабжения Крыма, а также проблемам экологии региона. По словам президента, хотя за прошедшие годы "сделано немало", этого недостаточно и необходимо прилагать больше усилий для решения проблем.

"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", - сказал президент.

Также Владимир Путин призвал чиновников полуострова обращать повышенное внимание на улучшение качества жизни крымчан. Для этого глава государства предложил задействовать имеющуюся инфраструктуру и, конечно, национальные проекты, пишет ТАСС.