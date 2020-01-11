На Украине заявили об отсутствии у России надводного флота

Украинский эксперт считает, что у России нет надводного флота, а все чем страна владеет - это атомные подводные лодки.

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что Россия не обладает надводным флотом. Все что есть у России - это атомные подводные лодки. По его словам Черноморский флот России серьезно уступает флотам Турции и Румынии.

"Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола. Атомные подводные лодки – единственное, что есть у России", - заявил Романюк.

Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов опроверг слова Романюка, заявив, что подобные высказывания являются "пустозвонством" и выдают абсолютную некомпетентность говорящего. Он напомнил, что в состав Черноморского флота России входят дизельные подводные лодки, надводные корабли, морская авиация и части береговых войск, пишет РИА Новости.