Стало известно о последнем сеансе связи пилотов разбившегося украинского лайнера

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов потерпевшего крушения в Иране украинского Boeing 737-800.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.