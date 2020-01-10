Стало известно о последнем сеансе связи пилотов разбившегося украинского лайнера
10.01.2020 22:49
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МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов потерпевшего крушения в Иране украинского Boeing 737-800.
- Пилоты украинского пассажирского лайнера Boeing 737, принадлежащего компании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение 8 января во время совершения рейса Тегеран-Киев, сообщили о том, что полет проходит в штатном режиме. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, ссылаясь на расшифрованные данные черных ящиков и информацию, поступившую с вышки иранских диспетчеров, ведших переговоры с лайнером.
- Пристайко подтвердил и информацию о том, что экипаж самолета изменил курс, подчеркнув, что это произошло в то время, когда "самолет начал терпеть крушение", а не перед катастрофой.
- Тем не менее, эксперты все еще не могут назвать причины произошедшей трагедии. По словам украинского министра, эксперты до сих про не закончили свою работу, так что выводы делать "еще рано", пишет РИА Новости.
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