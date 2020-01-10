Канадский премьер заявил, что украинский Boeing сбила иранская ракета

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, украинский Boeing 737-800 в Тегеране сбила иранская ракета класса «земля-воздух».

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции выступил с заявлением о том, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране сбила иранская ракета класса «земля-воздух», передает РИА Новости. По его словам, соответствующая информация поступила от представителей разведки. Об этой версии сообщал и Sputnik, утверждая, что самолет иранские зенитчики сбили случайно.

При этом Трюдо не стал делать громких выводов о и обратился с призывом о проведении всестороннего и прозрачного расследования, которое поможет установить настоящие причины авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек.