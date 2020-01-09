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Госпереворот в Абхазии

09.01.2020 16:31
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Госпереворот в Абхазии

Власти Абхазии заявили о попытке государственного переворота в стране.

  • Митинг оппозиции в Сухуми является попыткой провести государственный переворот в стране. С таким заявлением выступил представитель администрации президента Абхазии. При этом, представитель подчеркнул, что власти страны делают все возможное, чтобы удержать ситуацию в конституционных рамках.
  • Оппозиция Абхазии начала митинг после того, как Верховный суд страны признал законными президентские выборы, прошедшие в сентябре прошлого года. После вынесения решения представители оппозиции вывели людей на митинг. Ранее сообщалось, что протестующим удалось прорваться в здание администрации президента, однако охрана остановила их продвижение. Лидер оппозиционной партии "Айтаира" призвал главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария".
  • По словам министра обороны Абхазии Мираба Кишмарии военные не вмешиваются в ситуацию, пишет Интерфакс.
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