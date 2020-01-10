Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Новый налог будет распространяться на компании, занимающиеся транзитом нефти по магистральным трубопроводам Белоруссии.

Компании, которые осуществляют транзит нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии, обязаны будут уплачивать новый экологический налог. Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. Новый налог будет уплачиваться с прибыли компаний и, по данным агентства БЕЛТА, его ставка составит 50%. Белорусская сторона объяснила введение данного налога тем, что в случае возникновения аварийной ситуации на магистральном нефтепроводе, страна должна иметь средства для ликвидации последствий такой ситуации, пишет РБК.