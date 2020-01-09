Лукашенко отказался от российской нефти

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отказался от закупок российской нефти.

Россия и Белоруссия все еще не согласовали поставки нефти на белорусские НПЗ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он не может договориться о поставках российской нефти на территорию страны, так как российская сторона собирается продавать Белоруссии свою нефть по ценам, которые значительном превышают ее стоимость на мировом рынке. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии не нужно сырье по такой цене, поэтому, он отказался от российского предложения заявив, что страна будет экспортировать нефть из других источников. И такую нефть, по словам Лукашенко, уже удалось найти, пишет РИА Новости.